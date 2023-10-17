عبد اللهيان يحذر من "تحرك وقائي" متوقع لمحور المقاومة بالساعات المقبلة

أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى احتمالية تحرك وقائي استباقي من قبل محور المقاومة في الساعات المقبلة، وذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن عبد اللهيان مساء الاثنين قوله إنه إذا لم تواجه بلاده ما يجري في غزة اليوم فستُضطر غدا للتعامل مع القنابل الفسفورية الصهيونية فوق مستشفياتها، وفق تعبيره.

وأضاف أن من وصفهم بقادة المقاومة “لن يسمحوا للنظام الصهيوني بالقيام بأي عمل في غزة”.

وقال عبد اللهيان إن “كل الخيارات مطروحة ولا يمكن أن نكون غير مبالين بجرائم الحرب التي ترتكب ضد شعب غزة”.

وقبل يومين ألمح وزير الخارجية الإيراني إلى إمكانية اتساع جبهات الحرب الدائرة في قطاع غزة ومحيطه، وأشار إلى أن هذا الاحتمال يزداد كل ساعة، مع تأكيده أن طهران لن تبقى متفرجة على الوضع الراهن.

وبيّن الوزير الإيراني، أن اتساع جبهات الحرب وارد “إن لم تنجح مساعي وقف العدوان على غزة”، وشدد على أن إيران والمنطقة والفاعلين فيها “لن يبقوا متفرجين” إزاء هذا الوضع.