عبد اللهيان يكشف آخر تطورات لقاء نظيره السعودي

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن قرب تحديد موعد ومكان لقائه مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وأوضح عبداللهيان في حديث بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية أنه سيناقش مع بن فرحان خلال الـ48 ساعة القادمة الموعد ومكان اللقاء.

وقال عبد اللهيان بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس: “خلال الـ 48 ساعة القادمة سأناقش مع نظيري السعودي موعد ومكان اجتماعهما”. وشدد الوزير الإيراني على “أهمية اللقاءات التي تجري بين المسؤولين رفيعي المستوى في إيران والسعودية لإتمام تطبيع العلاقات الثنائية بينهما”، مشيرا إلى أن “هذا التطور سيساعد في استقرار المنطقة”.

وانقطعت العلاقات بين الرياض وطهران عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعيًّا معارضًا يُدعى نمر النمر.

ومنذ نيسان/أبريل 2021، استضاف العراق سلسلة اجتماعات بين مسؤولين أمنيين من البلدين الخصمين لتقريب وجهات النظر.

وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة أنّ عودة “العلاقات الطبيعية بين إيران والسعودية توفّر زخما كبيرا للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي”.

وأعلنت السعودية وإيران في شهر مارس استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.