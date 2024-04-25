الجمعة 16 شوال 1445 ﻫ - 26 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبد الملك الحوثي: العمليات العسكرية ممتدة إلى المحيط الهندي

منذ ساعة واحدة
عبد الملك الحوثي

عبد الملك الحوثي

A A A
طباعة المقال

أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن العمليات العسكرية على مستوى جبهة اليمن مستمرة وستمتد التحركات إلى المحيط الهندي.

وأوضح أن الحضور البحري الأميركي والبريطاني انكمش وتراجع في منطقة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن بعض الدول الأوروبية تشعر بحرج كبير من حجم ما يحدث في غزة.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.
وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

سفينة في البحر الأحمر
الحوثيون يتبنون استهداف السفينة داروين في خليج عدن
وول ستريت
تراجع وول ستريت بعد ضعف بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي
الحدود بين مصر وإسرائيل
غزة تحت النار
مقترحات تمهد لـ"هدنة غزة" يقدمها وفد مصري يزور إسرائيل غدا

الأكثر قراءة

مستشفى في لبنان
بين الوزارة والجمعية.. "فيلم" مستوصفات طويل!
كيف علّق "حزب الله" على زعم إسرائيل قتل "نصف" قيادييه العسكريين؟
مطار رفيق الحريري الدولي
ماذا تفعل طائرة تحمل عبارة "تل أبيب" في مطار رفيق الحريري؟