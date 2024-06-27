عبد الملك الحوثي: نفذنا 4 عمليات مشتركة مع "المقاومة في العراق" ضد إسرائيل

قال زعيم حركة أنصار الله اليمنية الحوثيون عبد الملك الحوثي في كلمة حول آخر التطورات والمستجدات في فلسطين عن تنفيذ عمليات مشتركة جديدة مع المقاومة الإسلامية في العراق ضد إسرائيل.

وقال عبد الملك الحوثي إن “قواته المسلحة نفذت 4 عمليات مشتركة مع المقاومة في العراق”، مؤكدا أنها مسار مهم جدا يجسد آمال شعبنا العربي بكله في الوحدة والتعاون وتجسيد الأخوة.

وحول إحصائية العمليات اليمنية المساندة لغزة أوضح الحوثي أن قواته المسلحة نفذت هذا الأسبوع 4 عمليات قوية بـ7 صواريخ بالستية ومجنحة و”بزورق طوفان المدمر” الذي يمكنه أن يحمل قرابة 1.5 طن من المتفجرات ويحدث انفجارا كبيرا يلحق أضرارا بالغة بسفن الأعداء.

وتحدث زعيم حركة أنصار الله اليمنية عن حالة من الخوف لدى الطرف الآخر من “زورق طوفان المسير” نتيجة قوته التدميرية وهو طوفان بالاسم والفعل.

وصرح بأن تأثير “زورق طوفان” المسير على السفن التي يستهدفها قوية من بينها دخول المياه إليها بشكل مباشر.

وأشار أيضا إلى أنه من العمليات المهمة هذا الأسبوع القصف بصاروخ “حاطم”، مشددا على أن دخوله في خط العمليات سيكون له تأثيراته الكبيرة.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمة قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية:

– العمليات اليمنية مستمرة وفاعلة ومؤثرة جدا.

– من التطورات المهمة مغادرة حاملة الطائرات “آيزنهاور” بعد أن تلقت عدة عمليات وضربات بالصواريخ.

– “آيزنهاور” كانت تهرب أثناء استهدافها باتجاه شمال البحر الأحمر وإلى أبعد مسافة منه.

– ما قبل المغادرة النهائية لـ”آيزنهاور” تم استهدافها وانعطفت بشكل كبير جدا لتتجه هاربة نحو قناة السويس.

– وصول أي حاملة طائرات جديدة ستصبح هدفا لقواتنا المسلحة من بعد دخولها إلى البحر الأحمر.

– إذا أرادت حاملة الطائرات الجديدة المغامرة والتورط والدخول في المأزق الذي كانت فيه “آيزنهاور” فلتأتِ والخسارة عليها.

– حاملة الطائرات الجديدة ستتعرض للخطر وبإمكانات صاروخية متطورة لا يمكن تفاديها ومنعها.

– عملياتنا مؤثرة وبشكل واضح على الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني.

– عملياتنا مؤثرة اقتصاديا على الأمريكي والبريطاني وقد تعود البلدان على أن يفرضا حظرا اقتصاديا وأن يتسببا في المعاناة للشعوب الأخرى.

– الطرف الآخر في مأزق بسبب التأثيرات الاقتصادية لعملياتنا وهناك ارتفاع مستمر لتكاليف تأمين السفن.

– هناك تأثيرات متصاعدة على المنتجين وتجار التجزئة في أمريكا وبريطانيا وهناك مخاوف من التضخم الاقتصادي.

– العدوان الأمريكي البريطاني نفذ هذا الأسبوع 8 غارات على محافظة الحديدة.

– واشنطن تحاول أن تورط الآخرين ضد اليمن وقد اتضح موقفها الضعيف وانكسرت وتحطمت هيبتها أمام العالم.

– العالم شاهد كيف يضرب الأمريكي في البحر الأحمر وكيف تطارد بوارجه وحاملة طائراته في وضعية مذلة.

– الضعف الواضح والتكاليف الباهظة والمأزق الحقيقي دفع الأمريكي للسعي نحو توريط الآخرين ومنها دول عربية وأوروبية – الأمريكي حاول بكل جهده أن يورط بعض الدول الأوروبية ضد اليمن لكنها كانت حذرة إلى مستوى جيد.