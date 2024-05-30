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"عبد الملك الحوثي" يتوعد بتصعيد العمليات العسكرية دعما للفلسطينيين في غزة

منذ ساعتين
عبد الملك الحوثي

عبد الملك الحوثي

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توعد عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية اليوم الخميس 30 أيار/مايو 2024، بمواصلة الجماعة لعملياتها العسكرية وتصعيدها “كما ونوعا” دعما للفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وجاء تعليقه في خطاب بثه التلفزيون.

ويهاجم الحوثيون السفن في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني وأجبروا شركات الشحن على تحويل مسار شحناتهم لتبحر في رحلات أطول وأكثر كلفة حول جنوب القارة الأفريقية.

ووسع الحوثيون في وقت لاحق نطاق هجماتهم لتشمل المحيط الهندي وقالوا إنهم سيستهدفون أي سفينة متجهة إلى موانئ إسرائيلية في البحر المتوسط.

    المصدر :
  • رويترز

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