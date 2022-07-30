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في صناديق موز.. ضبط أكثر من نصف طن من الكوكايين في ميناء لندن

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 30 - يوليو - 2022 9:57 مساءً
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تمكّنت وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (NCA) من ضبط أكثر من نصف طن من الكوكايين في ميناء لندن بصناديق موز قادمة من كولومبيا.

وقالت الوكالة على موقعها عبر الانترنت: “مسؤولو الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وحرس الحدود صادروا أكثر من نصف طن من الكوكايين في ميناء لندن”.

وأشارت الى أنه “عُثر على الكوكايين في صناديق موز تم استيرادها من كولومبيا”.

كما ذكرت أن أغلب كمية المخدرات التي ضبطت كانت متجهة إلى هولندا.

وتقدر شحنة الكوكايين التي عُثر عليها بأكثر من 40 مليون جنيه إسترليني (حوالي 48.7 مليون دولار أمريكي).

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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