عبر صندوق سيادي.. العراق يدعو للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط

حثّ البنك المركزي العراقي على إنشاء صندوق سيادي للاستفادة من الوفرة المالية الحالية بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية، مساء الثلاثاء 12 تموز، الى أن “عمار خلف”، نائب محافظ البنك المركزي العراقي قد دعا إلى ضرورة إنشاء صندوق سيادي، من أجل الاستفادة من الوفرة المالية للدولة.

ولفت خلف إلى أنه بإمكان البنك المركزي العراقي الإسهام في إدارة هذا الصندوق، موضحًا أن “مزاد العملة” هو بمثابة قناة لتوفير العملة الصعبة لتغطية الواردات من السلع الخارجية، فضلا عن تغطية مصروفات المسافرين عن طريق المصارف وشركات الصرافة.

ويشار إلى أن العراق من الدول الأكثر استفادة من ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الشهور القليلة الماضية، خاصةً وأن معظم موارد العراق المالية تأتي من النفط فحسب، حيث بلغت إيرادات العراق النفطية خلال شهر أيار الماضي 11.4 مليار دولار، وفي حزيران الماضي 11.5 مليار دولار.