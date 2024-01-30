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عبر معبر "أبو سالم".. إسرائيل تسلم جثث فلسطينيين استشهدوا في غزة

منذ 33 دقيقة
معبر كرم أبو سالم

معبر كرم أبو سالم

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سلمت إسرائيل اليوم الثلاثاء 30 كانون الثاني/يناير، إلى السلطات الفلسطينية جثث عشرات الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في قطاع غزة في الأسابيع القليلة الماضية، وفقاً لمسؤولين في قطاع الصحة الفلسطيني.

وأضاف المسؤولون أن الجثث، التي كانت محتجزة في إسرائيل، تم تسليمها عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، وسيتم دفنها في مقابر جماعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ولم تحدد وزارة الصحة في غزة على الفور عدد الجثث التي تم تسلمها.

ولم يصدر أي تعليق بعد من إسرائيل عن عملية تسليم الجثث.

ويصعد الجيش الإسرائيلي حربه على مستشفيات القطاع والطواقم الصحية، ضمن حرب مدمرة على غزة يشنها منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت خسائر مادية وبشرية، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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