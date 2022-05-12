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عبّاس يحمّل اسرائيل “المسؤولية الكاملة” عن مقتل شيرين أبو عاقلة

منذ 37 دقيقة
الرئيس محمود عباس

الرئيس محمود عباس

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حمّل الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مقتل “شيرين أبو عاقلة” مراسلة قناة الجزيرة، خلال اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة ودعا لإجراء تحقيق دولي.

وقال “جريمة قتل شيرين ليست الجريمة الأولى، حيث سقط العشرات من شهداء الكلمة من الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، نحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قتلها بشكل كامل، ولن تستطيع بجريمتها هذه أن تغيب الحقيقة، ولا يجب أن تمر هذه الجريمة دون عقاب”.

وقدم الرئيس الفلسطيني تعازيه لأهل وزملاء الصحفية وقال “قررنا أن نمنح الشهيدة وسام نجمة القدس”.

وقد قُتلت شيرين أبو عاقلة بعيار ناري في الرأس في جنين أمس الأربعاء واتهمت قناة الجزيرة وقطر القوات الإسرائيلية باغتيالها.

وخلال مراسم تأبين رسمية لأبو عاقلة في رام الله، ” قال الرئيس الفلسطيني : “رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية لأنها هي التي ارتكبت الجريمة ولأننا لا نثق بهم”. وكانت أبو عاقلة تحمل الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية.

واستكمل “سنذهب فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين”.

هذا وقالت قناة الجزيرة إن أبو عاقلة (51 عاما) كانت ترتدي سترة زرقاء واقية كتب عليها بوضوح كلمة “صحافة” بالإنجليزية وهي تقوم بتغطية الأحداث في جنين. وكانت وقت مقتلها تغطي أحدث عملية مداهمة شنها الجيش الإسرائيلي هناك بعد وقوع هجمات نفذها عرب في إسرائيل. وأصيب صحفي فلسطيني آخر في ذات الواقعة وهو علي السمودي.

    المصدر :
  • رويترز

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