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عجز الميزان التجاري التركي يرتفع الى 60% خلال نوفمبر

منذ 41 دقيقة
علم تركيا

علم تركيا

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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي الجمعة أن عجز التجارة الخارجية ارتفع 60.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.8 مليار دولار في نوفمبر\تشرين الثاني فيما زادت الواردات 14 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 30.66 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات 2.1 بالمئة إلى 21.9 مليار دولار.

وبحسب البيانات زاد العجز في الفترة من يناير\كانون الثاني إلى نوفمبر\تشرين الثاني 153.4 بالمئة إلى 99.8 مليار دولار.

وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى التحول إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وأسعار الفائدة المنخفضة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع الليرة في السنوات الماضية.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية عالميا إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف.

    المصدر :
  • رويترز

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