عجز موازنة اليمن يصل إلى 50%.. وهجمات الحوثي تُعرقل الإيرادات

كشف رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا معين عبد الملك، اليوم الإثنين، أنّ عجز الموازنة يتراوح حاليًا بين 40 إلى 50 بالمئة، مشيرًا إلى أنّ إيرادات الدولة تأثرت بشدة من جراء استهداف جماعة الحوثي لموانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد أواخر العام الماضي.

وأضاف في مؤتمر صحافي في مدينة عدن، أنّ “حجم الإنفاق في النصف الأول من العام 1.1 تريليون ريال (1.595 مليار دولار)، وتقريبًا الآن 1.3 تريليون ريال، والإيرادات كانت في حدود 600 مليار ريال في النصف الأول”.

وأكد أنّ العجز في الموازنة العامة للدولة وصل تقريبًا إلى ما بين 40 إلى 50 بالمئة، في قفزة كبيرة من 20 بالمئة السنة الماضية.

وقال: “مع ذلك تعمل الحكومة بكل جهد للحفاظ على وضع الخدمات والعملة في ظل الحرب الاقتصادية”.

فيما أشار متعاملون في سوق الصرف في عدن إن سعر الدولار وصل اليوم الإثنين إلى 1450 ريالًا، من 1300 بداية الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، قال عبد الملك إن إيرادات اليمن تأثرت بشدة بهجمات جماعة الحوثي على موانئ النفط.

وأضاف: “طوال العام ومنذ الهجمات على موانئ تصدير النفط الخام الذي يشكل 60 بالمئة من الإيرادات، لم يحصل أي إصدار نقدي جديد، واعتمدت الحكومة على الإصلاحات لتعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي”.

وتقول الحكومة اليمنية إنّ اقتصاد اليمن تكبد خسائر بنحو 1.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا من استهداف جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام.