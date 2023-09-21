الخميس 6 ربيع الأول 1445 ﻫ - 21 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي يتراجع في الربع الثاني من العام

منذ 17 دقيقة
علم اميركا

علم اميركا

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات الخميس أن عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي انكمش بشدة في الربع الثاني من العام، إذ عوض الفائض في الخدمات والدخل الرئيسي نقصا في السلع.

وقالت وزارة التجارة إن عجز الميزان، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى البلاد، انكمش 2.4 مليار دولار، أي 1.1 بالمئة، إلى 212.1 مليار في الربع الثاني. وكان هذا أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2021.

ومثلت الفجوة في ميزان المعاملات الجارية 3.166 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 3.234 بالمئة في الربع الأول. وبلغ العجز ذروته عند 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2005.

وأصبحت الولايات المتحدة الآن مُصدرا صافيا للنفط الخام والوقود. ورغم أن العجز لا يزال كبيرا، فإنه غير مؤثر على الدولار نظرا لوضعه كعملة احتياطية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العقيد الروسي إيفان كوفجان
مقتل ضابط روسي كبير خلال الهجوم الأذربيجاني على "ناغورنو كاراباخ"
روسيا
بشكل مؤقت.. روسيا تحظر صادرات الوقود لمعظم الدول
أحد شوارع بيفرلي هيلز
فيديو.. عمليات السطو تحول "بيفرلي هيلز" الأمريكية إلى مدينة أشباح!

الأكثر قراءة

كويكب يقترب من الأرض
قوّته تعادل 22 قنبلة ذرية.. "ناسا" تكشف موعد اصطدام كويكب بالأرض
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد -أرشيفية
أمير قطر يُحذّر: الخطر أصبح محدقًا في لبنان!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
توقعات جديدة للعالم الهولندي تثير الجدل.. "زلزال أقوى قادم"!