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عجز 6.8 مليار دينار بمشروع ميزانية الكويت للسنة المالية 2023-2024

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 10 - يوليو - 2023 7:58 مساءً
علم الكويت

علم الكويت

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أشار العضو بالبرلمان الكويتي النائب أسامة الزيد، أن مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الكويتية للسنة المالية 2023-2024 يقدر عجزا يبلغ 6.8 مليار دينار (22.2 مليار دولار) على خلفية انخفاض أسعار وإنتاج النفط.

ونقلت صحيفة الدستور عن حساب الزيد على تويتر، أن مشروع الميزانية للسنة التي تبدأ من الأول من أبريل نيسان، والذي ناقشته لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمجلس، بلغت فيه الإيرادات النفطية 17 مليار دينار بانخفاض 19.5 بالمئة عن الميزانية السابقة.

وأوضح الزيد لصحيفة الدستور أن مشروع الميزانية “مبني على تقديرات احتساب سعر بيع النفط عند 70 دولارا”.

واضطرت الكويت للامتثال لقرار خفض الإنتاج الذي أعلنه تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، وذلك في الوقت الذي تحرز فيه تقدما بطيئا في تنويع مصادر إيراداتها مقارنة مع جيرانها من دول الخليج.

وتوقع التقرير أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 2.2 مليار دينار، بزيادة عشرة في المئة على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع المصروفات 11.7 في المئة إلى 26.2 مليار دينار.

    المصدر :
  • رويترز

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