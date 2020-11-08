عداد إصابات كورونا يتجاوز الـ 50 مليون حول العالم

لا يزال “عدو البشرية” يواصل انتشاره حول العالم دون توقف، وسط غياب لقاح أو علاج فعال ضد هذا الوباء الذي تحاوزت إصاباته 50 مليون شخص.

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد أن ٥٠ مليونا و263 ألفا و188 أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم.

ووصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و256 ألفا و352 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 35 مليونا و548 ألفا و13 حالة شفاء حتى الأحد.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

طفرة في وفيات فرنسا

تخطّت فرنسا عتبة 40 ألف وفاة جراء “كوفيد-19″، حسب معطيات نشرتها وكالة الصحة العامة الفرنسية.

ووفق أرقام الوكالة، سُجلت 306 وفيات إضافية في المستشفيات خلال آخر 24 ساعة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 40169 وفاة.

ولم يتوفر العدد اليومي للإصابات الجديدة بشكل فوري، بعد أن كان قد تجاوز 60 ألفا في اليوم السابق، ما يمثل تسارعا حادا في الإصابات.

وقالت وكالة الصحة إنه من المقرر نشر الأرقام الإثنين، وهذا الارتفاع الكبير في الإصابات يؤدي إلى زيادة الضغوط على المستشفيات التي وصل عدد المرضى في غرف العناية المركزة فيها الى 4,410 مقابل 3,721 في بداية الأسبوع.

وارتفع العدد الإجمالي للأسرّة المخصصة لمرضى فيروس كورونا من 5 آلاف إلى 6,400.

28 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 33 حالة قبل يوم.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 36 حالة إصابة جديدة دون أعراض مقابل 27 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إنه بحلول السبت بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86212 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

ارتفاع إصابات المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 6810 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و485 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 961938 وحالات الوفاة إلى 94808.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.