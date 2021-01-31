عداد وفيات وإصابات كورونا العالمي “لا يتوقف”

يواصل فيروس كورونا المستجد تسجيل مزيدا من الإصابات والوفيات رغم عمليات التطعيم التي شرعت بها معظم دول العالم.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 103 ملايين و135 ألفا و7 إصابات، الأحد.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و229 ألفا و456 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 74 مليونا و758 ألفا و449 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

أكبر زيادة إصابات يومية في الصين

سجلت الصين أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال 6 أيام مدفوعة بقفزة في حالات العدوى بإحدى مدن شمال شرق البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في بيان أن البر الرئيسي للصين سجل 92 حالة إصابة مؤكدة في 30 يناير/ كانون الثاني وذلك في أكبر زيادة منذ 24 يناير/ كانون الثاني.

ورصدت السلطات 73 من الحالات الجديدة في مدينة تونجوا بإقليم جيلين.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89522 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

منح نحو 30 مليون جرعة لقاح في أمريكا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها وزعت زهاء 50 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا بالولايات المتحدة السبت وأعطت منها نحو 30 مليون جرعة.

1495 وفاة جديدة في المكسيك

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 15337 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1495 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و857230 إصابة و158074 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن وذلك نظرا لقلة عدد الاختبارات.

وأوضحت المراكز أنها وزعت نوعين من اللقاحات هما فايزر-بايونتيك وموديرنا.