عدد الشهداء في غزة يتجاوز 25 ألفا جراء الغارات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

قال مسؤولون أطباء في قطاع غزة اليوم الأحد إن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تجاوز 25 ألفا، وذلك في ظل قصف إسرائيلي مكثف ومعارك شوارع محتدمة في أنحاء القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

فيما اشتبكت قوات الجيش الاسرائيلي ومقاتلو حماس في عدة مواقع بدءا من جباليا في الشمال إلى خانيونس في الجنوب.

في سياق ذلك قالت وزارة الصحة في غزة إن 178 فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة في واحد من أكثر الأيام دموية حتى الآن خلال الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس. وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا قُتل في اشتباكات.

وأضافت الوزارة في بيان أن 25105 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 62681 آخرون في الغارات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر . ولا تفرق بيانات وزارة الصحة بين عدد الشهداء المدنيين والمقاتلين لكنها تقول إن معظم الشهداء من المدنيين.

وأطلقت إسرائيل حملة عسكرية للقضاء على حماس بعدما اقتحم مسلحو الحركة بلدات وقواعد إسرائيلية في السابع من أكتوبر مما أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واقتياد 253 محتجزا إلى غزة حسبما تقول إسرائيل.

في غضون ذلك تقول إسرائيل إنها فككت جزءا كبيرا من شبكة حماس العسكرية بشمال القطاع وإن أكثر من مليون شخص من ساكني هذا الشطر من القطاع نزحوا إلى الجنوب هربا من القصف. لكن القتال لا يزال مستمرا في مخيم جباليا للاجئين وفي مناطق أخرى في محيط مدينة غزة.

وتحدث شاب فلسطيني عن الظروف الصعبة في هذه المنطقة التي لا يزال يعيش فيها.

وقال عامر (32 عاما)، وهو أب لثلاثة أطفال يعيش في شمال غزة، لرويترز عبر الهاتف “إحنا بنصارع لنتفادى الموت تحت القصف ولكن الصراحة إنه بنجتهد أكتر ما نموت من الجوع، إنه نلاقي أكل للأسرة والأطفال صار تحدى أكثر من تحدي النجاة من الحرب”.

واستخدم عامر في حديثه مع رويترز شريحة اتصالات رقمية (إي.إس.آي.إم)، وهي الأداة الوحيدة التي يستخدمها سكان غزة للتواصل مع العالم الخارجي في ظل انقطاع الاتصالات منذ تسعة أيام.

وارتفع، على سبيل المثال، سعر الطحين إلى جانب مواد غذائية أخرى يصعب الحصول عليها في هذه المنطقة الفقيرة بالفعل.

وقال أنس الشريف، وهو صحفي فلسطيني مستقل من شمال غزة، على منصة إكس “في ظل المجاعة التي تهدد سكان شمال غزة، بدأ الأهالي في طحن كل ما هو متاح للحصول على الطحين، ابتداء بحبوب الذرة وانتهاء بعلف الحيوانات أكرمكم الله”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا 15 مسلحا فلسطينيا خلال أعمال قتالية في شمال قطاع غزة، في حين تمكن قناصة، بدعم جوي، من “القضاء على عدد من الإرهابيين” في خانيونس.

ونفى سامي أبو زهري، المسؤول في حماس، الرواية الإسرائيلية وعدد القتلى المعلن عنه، قائلا إنها تهدف إلى “خلق صورة انتصار خيالية ومزيفة”.

بينما قال فلسطينيون إن قتالا عنيفا اندلع في جباليا خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأضافوا أن أصوات القصف لا تتوقف جوا وبرا. واشتعلت النيران في بعض المباني وتصاعد الدخان في الأماكن التي سقطت فيها القنابل.

وقال شهود إن زوارق البحرية الإسرائيلية قصفت الساحل الجنوبي لغزة.

وفي مدينة رفح الجنوبية حيث يعيش أكثر من مليون نازح، قُتل ثلاثة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على سيارة. وأكد مسؤولون في قطاع الصحة إن سيارة أخرى تعرضت لقصف في مدينة غزة مما أدى إلى استشهاد ثلاثة آخرين.

وتصاعد العنف أيضا في الضفة الغربية المحتلة حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية هناك إن القوات الإسرائيلية قتلت 360 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر .