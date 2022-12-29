عدد الفلسطينيين حول العالم يصل إلى 14.3 مليون شخص

قال جهاز الإحصاء الفلسطيني، الخميس، إن عدد الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم بلغ 14.3 مليون نسمة.

وأضاف الجهاز في بيان “مع نهاية العام 2022 وصل عدد السكان في فلسطين على حدود 1967 نحو 5.4 مليون نسمة بنسبة زيادة سنوية بلغت 2.4 بالمئة”.

وذكر جهاز الإحصاء في بيانه “لا زال ما يقارب سبعة ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات، يحلمون بالعودة إلى وطنهم، في الوقت الذي يلتهم فيه الاحتلال الإسرائيلي الأرض لإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية ويعزل أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة”.

وأضاف أن توزيع الفلسطينيين هو “5.4 مليون في دولة فلسطين، يقيم أكثر من ثلثهم في قطاع غزة، وحوالي 1.7 مليون فلسطيني في أراضي 1948 (إسرائيل)، وما يقارب 6.4 مليون في الدول العربية ونحو 761 ألفا في الدول الأجنبية”.

وقال الجهاز في بيانه إن “من المتوقع أن يبلغ عدد اليهود 7.1 مليون مع نهاية عام 2022. وبذلك يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية مع نهاية هذا العام، حيث سيصبح عدد الفلسطينيين واليهود حوالي 7.1 مليون لكل منهم”.

كما يظهر بيان جهاز الإحصاء التباين الكبير في معدل البطالة بين الضفة الغربية، التي يصل فيها إلى 14 بالمئة، وقطاع غزة حيث يرتفع الرقم إلى نحو 45 بالمئة.