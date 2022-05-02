عدد القتلى المدنيين تخطّى الـ 3 آلاف في أوكرانيا

تواصل الحرب الروسية على أوكرانيا حصد المزيد من أرواح المدنيين والعسكريين، وسط غياب المؤشرات الى أن الفريقين سيتوصلان الى صيغة اتفاق لإنهاء العمليات العسكرية في المدى القريب.

في السياق،كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين أن عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط تجاوز ثلاثة آلاف.

ويمثل عدد القتلى البالغ 3153 قتيلا حتى الآن زيادة بواقع 254 قتيلا عن يوم الجمعة. وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه من المرجح أن تكون الخسائر الحقيقية أعلى بكثير مشيرة إلى صعوبات في توثيق الحالات.

هذا وأوضحت المفوضية أن معظم الضحايا قتلوا بأسلحة متفجرة تحدث تأثيرا واسعا مثل الضربات الصاروخية والضربات الجوية دون أن تنسب المسؤولية لأي طرف.

على خط مواز، تعطلت جهود إجلاء المزيد من المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المدمرة، وما زال مئات الأشخاص محاصرين في مصنع الصلب في آزوفستال، وهو آخر معقل لمقاومة الحصار الروسي.

ولم يتضح سبب التأخير على الرغم من أن مسؤولا بالمدينة قال، في وقت سابق، إن القوات الروسية استأنفت قصف المصنع أمس الأحد بعد مغادرة قافلة من الحافلات.

وكانت محنة المدنيين المحاصرين في ماريوبول، التي واجهت أسابيع من القصف قبل أن تستولي القوات الروسية على معظمها، مبعث قلق إنساني مع دخول الحرب شهرها الثالث.

الى ذلك، يعتقد أن الآلاف قد لاقوا حتفهم فيما نفدت إمدادات المياه والغذاء والدواء من أولئك الذين ما زالوا عالقين في مجمع آزوفستال المحاصر، الذي وفر مأوى لكثيرين بفضل شبكة المخابئ والأنفاق التي تقع أسفله.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك “الوضع أصبح علامة على كارثة إنسانية حقيقية”.