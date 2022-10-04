عدد المواليد في كوريا الجنوبية يسجّل أدنى مستوى على الإطلاق

أفادت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية بأن عدد المواليد في البلاد سجل أدنى مستوى له على الإطلاق في تموز الماضي، بينما قفزت الوفيات إلى مستوى قياسي في الشهر نفسه.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الوكالة، وُلِد ما مجموعه 20441 طفلا في تموز، بانخفاض 8.6% عن العام الذي سبقه. وسجّل الرقم أدنى مستوى له لأي شهر تموز، منذ أن بدأت وكالة الإحصاء في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1981.

وواجهت كوريا الجنوبية انخفاضًا مزمنًا في معدل المواليد، حيث يتأخر أو يتخلى العديد من الشباب عن الزواج أو إنجاب الأطفال، في مواجهة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار المنازل، إلى جانب تغيير الأعراف الاجتماعية حول الزواج.

وبهذا، تحطّم البلاد الرقم القياسي الخاص بها لأدنى معدلات المواليد في العالم في العام الماضي.

كما بلغ معدل الخصوبة الإجمالي (متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها) 0.81 طفل في عام 2021، بانخفاض عن 0.84 في العام السابق.

وأدت الشيخوخة السريعة وتداعيات جائحة كورونا إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى مستوى قياسي في تموز.

وتوفي ما مجموعه 26030 شخصًا في الشهر، بزيادة 1.2% على أساس سنوي. ويمثل أعلى رقم في شهر تموز، ويمثل أيضا ارتفاعًا للشهر السابع عشر على التوالي.