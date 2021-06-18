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عدد النازحين تضاعف في السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى 82 مليون!

18 - يونيو - 2021
قارب مهاجرين (تعبيرية)

قارب لاجئين (تعبيرية)

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تضاعف في السنوات العشر الأخيرة، عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم ، ليصل إلى 82,4 مليون، وهو عدد قياسي رغم جائحة كوفيد-19، وذلك بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة.

وسجل في 2020 ارتفاع في النزوح القسري، للسنة التاسعة على التوالي، وقال فيليبو غراندي المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال عرض للميول السنوية: “82,4 مليون… سنة تاسعة من الارتفاع المتواصل. هذا بالتحديد ضعف العدد المسجل قبل عشر سنوات”.

وجاء في التقرير الرسمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين والنازحين داخل بلدانهم وطالبي اللجوء زاد بنسبة 4% في 2020 مقارنة بعدد قياسي بلغ 79,5 مليون نهاية 2019.

وقال غراندي إنه خلال الجائحة “توقف كل شيء بما يشمل الاقتصاد إلا أن الحروب والنزاعات والعنف والتمييز والاضطهاد وكل العوامل التي تدفع الناس إلى الفرار تواصلت”.

وفي نهاية العام 2020 كان العالم يضم 30,3 مليون لاجئا ونازحا قسرا من بينهم 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني و3,9 ملايين فنزويلي. وتقدم 4,1 ملايين شخص بطلبات لجوء.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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