عدد الهاربين من أوطانهم تخطى الـ27 مليوناً في 2021.. وبلد عربي يتصدر القائمة!

كشف رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي أن اندلاع الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن حالات الطوارئ الجديدة أو القائمة في أماكن أخرى مثل إثيوبيا وبوركينا فاسو وميانمار ونيجيريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ساعد في بلوغ عدد المجبرين على الفرار من ديارهم إلى 100 مليون شخص.

وقال غراندي في رسالة في اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو/ حزيران من كل عام، إما أن يجتمع العالم لتغيير منحى الاضطهاد والعنف والحروب، أو أن يقبل صورة النزوح القسري المستمر التي يتسم بها القرن الحادي والعشرين.

ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد الأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم كل عام قد ارتفع على مدار العقد الماضي، ليبلغ أعلى مستوى له منذ بدء العمل بالسجلات، مشيرة إلى أن ذلك “منحى لا يمكن عكس اتجاهه إلا من خلال إعطاء دفعة جديدة ومنسقة نحو صنع السلام”.

بحلول نهاية عام 2021، بلغ عدد المهجرين جراء الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان 89.3 مليون شخص، بزيادة 8% عن العام الذي سبق، وأكثر من ضعف الرقم الذي كان عليه قبل 10 سنوات، وفقاً لتقرير “الاتجاهات العالمية” السنوي الذي تصدره المفوضية.

ارتفع عدد اللاجئين في عام 2021 إلى 27.1 مليون شخص، وبلغ عدد طالبي اللجوء 4.6 مليون شخص، بزيادة قدرها 11%.

وأوضحت المفوضية السامية أنه منذ ذلك الحين، أدت الأزمة الأوكرانية، والتي تسببت في نشوء أسرع وأكبر أزمة نزوح قسري منذ الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى حالات طوارئ أخرى من إفريقيا إلى أفغانستان وما أبعد من ذلك، إلى رفع الرقم ليتجاوز حاجز 100 مليون شخص.

اتسم العام الماضي بعدد من الصراعات التي تأججت وبصراعات جديدة قد اندلعت. ووفقاً للبنك الدولي، فقد واجهت 23 دولة، يبلغ عدد سكانها مجتمعة 850 مليون نسمة، صراعات متوسطة أو عالية الشدة.

وأفاد المفوضية، أن ندرة الغذاء والتضخم وأزمة المناخ كلها أسباب تفاقم معاناة السكان، ما يفرض ضغوطاً على جهود الاستجابة الإنسانية في وقت تبدو فيه آفاق التمويل قاتمة في العديد من العمليات.

تقرير ”الاتجاهات العالمية“

بحلول شهر مايو/أيار 2022، تعرض أكثر من 100 مليون شخص للنزوح قسراً في جميع أنحاء العالم بسبب الاضطهاد أو الصراعات أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الأحداث التي تؤدي إلى حدوث إخلال جسيم بالنظام العام.

في نهاية عام 2021، بلغ العدد 89.3 مليون شخص، وهو يشمل 27.1 مليون لاجئ، بينهم 21.3 مليون لاجئ تحت ولاية المفوضية، 5.8 مليون لاجئ فلسطيني تحت ولاية الأونروا، 53.2 مليون نازح داخل دولهم، 4.6 مليون طالب لجوء، 4.4 مليون فنزويلي من المهجرين خارج وطنهم.

من بين اللاجئين والفنزويليين المهجرين في الخارج عام 2021، استضافت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 83% منهم، ومنحت أقل البلدان نمواً اللجوء لـ 27% من المجموع العام.

72% من اللاجئين يعيشون في بلدان مجاورة لبلدانهم الأصلية.

استضافت تركيا ما يقارب 3.8 مليون لاجئ، وهو أكبر عدد من جموع اللاجئين في جميع أنحاء العالم، تليها أوغندا (1.5 مليون)، وباكستان (1.5 مليون) وألمانيا (1.3 مليون) كما استضافت كولومبيا 1.8 مليون من الفنزويليين المهجرين خارج وطنهم.

استضاف لبنان أكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد لسكان في كل كيلومتر مربّع (1 على 8)، يليه الأردن (1 على 14) وتركيا (1 على 23).

نسبة لعدد مواطنيها، استضافت جزيرة أروبا أكبر عدد من الفنزويليين المهجرين (1 على 6) تليها جزيرة كوراساو (1 على 10)، مقارنة بعدد سكانها.

جاء أكثر من ثلثي اللاجئين (69%) من 5 بلدان فقط، وهي: سوريا (6.8 مليون)، فنزويلا (4.6 مليون)، أفغانستان (2.7 مليون)، جنوب السودان (2.4 مليون) وميانمار (1.2 مليون).

على الصعيد العالمي، كان هناك 6.1 مليون لاجئ وطالب لجوء ومهاجر فنزويلي في عام 2021

قدم طالبو اللجوء 1.4 مليون طلب جديد، وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة أكبر الدول المتلقية للطلبات الفردية الجديدة في العالم (188.900)، تليها ألمانيا (148.200)، والمكسيك (132.700)، وكوستاريكا (108.500)، وفرنسا (90.200).

في عام 2021، عاد 5.7 مليون شخص بين لاجئ ونازح إلى مناطقهم أو بلدانهم الأصلية، بما في ذلك 5.3 مليون نازح داخلياً و 429,300 لاجئ.