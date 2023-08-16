عدد ضحايا الاشتباكات في ليبيا يصل إلى 55 قتيلا

قال متحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، الأربعاء، إن عدد ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس يصل إلى 55 قتيلا و146 جريحا.

وكانت الاشتباكات هي الأعنف التي تشدها طرابلس منذ سنوات وهدأت في وقت متأخر أمس الثلاثاء عندما أطلق فصيل سراح قائد فصيل آخر منافس. وتسبب احتجاز هذا القائد في اندلاع الاشتباكات وجرى تسليمه إلى فصيل ثالث محايد.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال الليل نشوب اشتباكات بين أقوى فصيلين من الفصائل المسلحة بعدة أحياء استمرت حتى صباح اليوم الثلاثاء في أسوأ أعمال عنف تشهدها المدينة هذا العام مما أثار مخاوف من تصعيد أوسع نطاقا للصراع.

وقال صحفي من رويترز في طرابلس إن دخانا داكنا تصاعد فوق أجزاء من المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، ودوت أصوات أسلحة ثقيلة في الشوارع. وأفاد سكان ووسائل إعلام محلية باندلاع قتال في مناطق مختلفة من العاصمة.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين التبرع بالدم لمساعدة المصابين. وقال أسامة علي وهو متحدث باسم خدمة الإسعاف إن 19 شخصا أصيبوا وتم إجلاء 26 أسرة من المناطق التي شهدت اشتباكات ولم يشر إلى سقوط أي قتلى.

وأدت الاشتباكات بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة، اللتين دعمتا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خلال معارك قصيرة العام الماضي، إلى إنهاء الهدوء النسبي الذي دام شهورا في طرابلس.

ولم تنعم ليبيا إلا بقليل من السلام أو الأمن منذ انتفاضة 2011،التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وانقسمت في 2014 بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب.