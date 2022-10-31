عدد قتلى العاصفة نالجي في الفلبين يلامس المائة

أعلنت وكالة مكافحة الكوارث بالفلبين (الاثنين 31-10-2022) تسجيل 98 حالة وفاة جراء العاصفة المدارية نالجي بالإضافة إلى فقد 63 شخصا وإصابة 69 آخرين.

وقد أمر الرئيس فرديناند ماركوس يوم السبت بتوزيع مساعدات عاجلة في المناطق المتضررة بشدة.

وتعد نالجي ثاني أكثر العواصف التي أدت إلى سقوط قتلى هذا العام بالفلبين التي تشهد 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنويا.

وألغت شركات الطيران 116 رحلة محلية ودولية من وإلى المطار الرئيسي للفلبين. وقال خفر السواحل إن نحو 7500 من ركاب وسائقين وعمال شحن و107 سفن علقوا في الموانئ.

يشار إلى أن الفلبين تشهد نحو 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنويا.

وفي ديسمبر اجتاح إعصار راي، وهو من الفئة الخامسة، الأقاليم الوسطى، مما أسفر عن مقتل 407 وإصابة أكثر من 1100.