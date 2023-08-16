عدد قتلى انفجار في الدومينيكان يرتفع إلى 25

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية،الأربعاء، عن خدمات الطوارئ في جمهورية الدومينيكان قولها إن حصيلة الانفجار الذي وقع قرب عاصمة البلاد ارتفعت إلى 25 قتيلا.

وبعد الانفجار الذي وقع في شركة في سان كريستوبال بالقرب من العاصمة سانتو دومينجو يوم الاثنين قالت الخدمة الصحية الوطنية إن أوائل الضحايا كان بينهم رضيع عمره أربعة أشهر.

وتسبّب الانفجار في اندلاع حريق وتصاعد عمود ضخم من الدخان.

وقال الرئيس الدومينيكاني لويس أبي نادر الثلاثاء خلال تفقّده المنطقة المنكوبة «أعبّر عن خالص التعازي لأسر الأشخاص الذين لقوا حتفهم».

وأضاف أبي نادر «نحن نبذل كل ما في وسعنا للتحقيق بشأن وضع الأشخاص المفقودين»، مؤكداً أنه سيكون هناك «تحقيق لمعرفة مصدر هذا الحادث المروّع وأسبابه».

وأثّر الانفجار في عدد من المباني، بينها متجر للأجهزة وعيادة بيطريّة ومبنى حكومي، وتحولت مركبات عدة إلى رماد.