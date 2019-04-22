عدد قتلى سريلانكا يصل 290 وتفكيك عبوة ناسفة قرب المطار

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أعلن متحدث باسم الشرطة السريلانكية، الاثنين، ارتفاع عدد قتلى هجمات الكنائس والفنادق بسريلانكا إلى 290 بالإضافة إلى نحو 500 جريح، فيما فرضت السلطات السريلانكية حظر التجوال من الثامنة مساء حتى الرابعة فجراً.

يأتي ذلك فيما فككت الشرطة عبوة ناسفة يدوية الصنع تم العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد قرب مطار كولومبو الدولي، وفق ما أعلنت فجر الاثنين.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة “فرانس برس” إن العبوة الناسفة هي قنبلة “منزلية الصنع” عبارة عن “أنبوب وضعت بداخله متفجرات”، وقد تم العثور عليها على طريق مؤدية إلى محطة الركاب الرئيسية في المطار الذي واصل عمله، لكن في ظل إجراءات أمنية مشددة، إثر الاعتداءات الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق في أنحاء مختلفة من البلاد في أحد الفصح وأوقعت المئات بين قتيل وجريح.

وبحسب المتحدث باسم سلاح الجو، الكابتن جيهان سينيفيرانتي، تعتقد السلطات أن العبوة الناسفة صنعت محلياً.

وقال سينيفيرانتي: “كانت قنبلة أنبوبية بطول 6 أقدام تم العثور عليها على قارعة الطريق”، مؤكداً: “لقد نقلناها من مكانها وفككناها بأمان في قاعدة لسلاح الجو”.

اعتقال 13 شخصاً

كما اعتقلت الشرطة السريلانكية 13 رجلاً لتورطهم بتفجيرات الأحد، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين.

ولم تدل السلطات بأي تفاصيل تتعلق بالموقوفين، لكن مصدراً في الشرطة قال لوكالة “فرانس برس” إن الرجال الـ13 محتجزون في موقعين مختلفين في كولومبو وقربها.

وأضاف أنّ الموقوفين ينتمون جميعاً إلى جماعة متطرّفة واحدة، لكنه لم يسمّها.

وكان رئيس الوزراء رانيل ويكرميسينغ قال الأحد إنّه تمّ إلقاء القبض على 8 أشخاص للاشتباه بعلاقتهم بالاعتداءات.

وكانت الشرطة ومصادر أخرى أعلنت أنّ اثنين على الأقلّ من التفجيرات الثمانية نفذّها انتحاريون.

وقُتل ثلاثة من رجال الشرطة عندما فجّر انتحاري آخر نفسه أثناء مداهمة الشرطة منزلاً كان بداخله عدد من المشتبه بهم.