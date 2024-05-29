عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة سكنية في بانياس السورية

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية اليوم الأربعاء أن “عدواناً إسرائيلياً استهدف منطقة سكنية في مدينة بانياس المطلة على البحر المتوسط، ما أسفر عن استشهاد طفلة وإصابة بعض المدنيين”.

فيما قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الأربعاء: “إن الدفاعات الجوية اعترضت أهدافاً معادية فوق حمص”.

وشوهدت الصواريخ بالعين المجرّدة فوق الأجواء اللبنانية، وبالتحديد مدينة بعلبك.

وأفاد “المرصد السوري” بأن “إسرائيل تستهدف موقعاً عسكرياً ضمن مناطق نفوذ حزب الله بريف حمص”.

وفي سياقٍ متصل، قُتل شخصان وأصيب آخرون السبت السابق، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية شاحنتين لـ”حزب الله” اللبناني في محيط مدينة القصير في ريف حمص الغربي قرب الحدود مع لبنان.

وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”: “إن السيارتين كانتا في طريقهما إلى مطار الضبعة العسكري في القصير قبل أن تطلق الطائرة المسيّرة صواريخ تجاههما، ما أدى إلى احتراقهما ومقتل عنصرين وإصابة آخرين لم تُعرف جنسيتهم حتى الآن”.

ونادراً ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.