عذبوه (45 دقيقة).. فيديو مفجع لمعاناة شاب إيراني حتى الموت على يد ضابط شرطة

أثار مقطع فيديو مفجع جداً لطريقة التعامل السيئة التي قامت بها الشرطة الإيرانية تجاه مواطن إيراني في الشارع حتى وفاته، غضباً عارماً جداً على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران.

وفي محاولة من السلطات الإيرانية لاحتواء الغضب الشعبي أعلن المدعي العسكري في خراسان رضوي، السبت 24 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه تم رفع قضية أمام المحكمة العسكرية بخصوص وفاة الشاب مهرداد سبهري خلال تعذيبه على يد ضابط شرطة إيراني في مدينة مشهد.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ضابط شرطة يستخدم رذاذ الفلفل، وصدمات كهربائية على وجه وجسد رجل مكبل اليدين.

وتحدث موقع “إيران إنترناشيونال” عن تقارير تشير إلى أنه عندما تم اعتقال الشاب مهرداد سبهري، الشاب الذي يقطن في بلدة حجت التابعة لمدينة مشهد، وتقييد يديه، تم تعذيبه بالصاعق الكهربي ورذاذ الفلفل مرارًا وتكرارًا، وفي هذا الصدد، قال شقيق مهرداد سبهري:

“تعرض مهرداد للضرب على أيدي رجال الشرطة لمدة 45 دقيقة”. وتوفي قبل نقله إلى المستشفى وعليه آثار التعذيب والضرب في أنحاء مختلفة من جسده. وأضاف شقيق مهرداد: “لماذا تعاملت الشرطة بهذه الطريقة مع مثل هذا الشخص الأعزل؟”.

وأضاف شقيق مهرداد سبهري إن أخي كان يمتلك سوبر ماركت في بلدة حجت في مشهد، وكان يعيش بالقرب من ذلك المكان. وبعد نزاع مهرداد سبهري مع زوجته، اتصل والدها بالشرطة، وتم إرسال عنصري شرطة لاعتقال مهرداد، لكن بسبب عدم وجود سيارة لنقله، قاموا بتقييد أخي بعمود لمدة 45 دقيقة وتعرض للتعذيب بالصاعق ورذاذ الفلفل طوال هذه الفترة.

وفي الصور المروعة لجثة مهرداد سبهري بعد وفاته، يمكن رؤية آثار التعذيب والضرب على أجزاء مختلفة من جسد هذا الشاب الذي قتلته شرطة مشهد.

وقال أيضا إن الطبيب الشرعي أبلغ أسرة مهرداد سبهري شفهيًا أن شهادة الوفاة التي سيصدرها تشير إلى أن مهرداد سبهري اختنق نتيجة رذاذ الفلفل، مضيفًا أن القضية قيد النظر في محكمة مشهد العسكرية.

وأضاف مهدي أخلاقي، المدعي العسكري لمحافظة خراسان رضوي، في هذا الصدد: “تم رفع قضية بهذا الشأن في النيابة العسكرية لخراسان رضوي، كما تقدمت أسرة المتوفى بشكوى لدى النيابة”.

يشار إلى أنه في الأيام الأخيرة، أثار نشر مقطع فيديو لفتاة تتعرض للضرب في عبادان، جنوب غربي إيران، على أيدي امرأتين وحارس أمن في شركة نفطية، ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.