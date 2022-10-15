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عراة وجرحى.. العثور على عشرات المهاجرين على الحدود اليونانية التركية

منذ 40 ثانية
الحدود التركية اليونانية

الحدود التركية اليونانية

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قالت الشرطة اليونانية (السبت 15-10-2022) إنها أنقذت مجموعة مكونة من 52 مهاجرا غير شرعي عثرت عليهم عراة وفي أجسام بعضهم جروح بالقرب من حدود اليونان الشمالية مع تركيا.

وأضافت الشرطة في بيان أن جميع أفراد المجموعة من الرجال وأنها عثرت عليهم أمس الجمعة بالقرب من نهر إيفروس الذي يمثل خط الحدود بين اليونان وتركيا.

وتابعت الشرطة اليونانية أن تحقيقا أجرته بالمشاركة مع مسؤولين من وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) توصل إلى أدلة على أن المهاجرين عبروا النهر إلى الأراضي اليونانية في قوارب مطاطية من تركيا.

وجاء في البيان “عثر رجال شرطة الحدود على 52 مهاجرا غير شرعي ليس عليهم ملابس وفي أجسام بعضهم جروح”. ولم يتضح كيف ولماذا فقد المهاجرون ملابسهم.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي في تغريدة على تويتر إن معاملة تركيا للمهاجرين “عار على الحضارة”. وأضاف أن أثينا تنتظر من أنقرة التحقيق في الحادث.

ولم يتسن إلى الآن الحصول على تعليق من السلطات التركية.

وكانت اليونان على الخط الأمامي لأزمة مهاجرين إلى أروربا في عامي 2015 و2016 عندما دخل أراضيها نحو مليون لاجئ فارين من الحرب والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان، ودخل أغلبهم البلاد من تركيا.

ومنذ ذلك الوقت انخفض عدد اللاجئين لكن السلطات اليونانية تقول إنها سجلت في الآونة ألأخيرة زيادة في محاولات دخول البلاد عبر الحدود البرية مع تركيا والجزر اليونانية.

وحثت اليونان تركيا على احترام الاتفاق المبرم عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي والذي وافقت أنقرة بموجبه على احتواء تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل حصولها على مساعدات بمليارات الدولارات.

وتقول تركيا إنها كثفت إجراءات منع تهريب البشر.

    المصدر :
  • رويترز

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