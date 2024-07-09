عراقية تواجه كل التحديات وتفتح مقهى مميزا في البصرة

واجهت الشابة العراقية جوان جميل تحديات جمة ليتسنى لها فتح مقهى مميزا في مدينة البصرة.

وقالت جوان جميل، صاحبة مقهى جوان بالبصرة، من قلب المقهى الذي افتتحته في وقت سابق هذا العام لتلفزيون رويترز “الفكرة عندي من 2019 أردت أن أعمله، كان الموضوع صعب بالبصرة إنه يكون بنت تعمل كافيه، الناس لديهم اعتقاد الكافية يعني شباب ونراجيل (شيش) وشي شغلات مو شيء عائلي إنو فتاة تؤسسه. كان صعب طبعا لاقى رفض من الأهل، من المجتمع ومن الاصدقاء، لا يوجد أحد شجعني وبدأت أوضح لهم أن الكافية ليست كما تتخيلون، الكافية يكون مكان بسيط فيه طاولات عدد قليل ليس كبيرا مجرد مكان فيه قهوة، فيه معجنات وشغلات سويت طيبة، هو يكون محطة استراحة لك تكمل عملك، إذا تريد تدرس تلاقي مكان هادئ تدرس به”.

وأوضحت جوان أنها كانت ترى منطقتها التي أسست فيها المقهى بالبصرة في حاجة ماسة لهذا النشاط نظرا لظروف عديدة أهمها تردد نوعيات كبيرة من غير سكان المنطقة عليها.

وقالت “هاي المنطقة مفتقرين انو مكان يكون استراحة ضمن العمل، مثلا المندوبين لا يوجد مكان يقعدون بيه، يبقون فقط يتنقلون ومن عملت المكان صراحة الفئة اللي استهدفتهم هم المندوبين وغير المندوبين يترددون المنطقة فيها كثير شركات يترددون أجانب وشركات نفطية ومهندسين، فنانين هنا يعزفون”.

ويجلس كثير من الشباب من الجنسين على مقهى جوان، يحتسي بعضهم القهوة، ويعمل آخرون على حواسبهم المحمولة أو يمارسون الرسم أو يتبادلون أطراف الحديث.

وقال سجَاد أحمد، وهو زبون بمقهى جوان، “بصورة عامة كانت لسنوات طويلة ثقافة الكافية هي تقعد في مكان فيه نارجيلة وضجيج وبعيد كل البعد عن هاي الفكرة أن يصبح عملي أو للاجتماعات أو تشرب فنجان قهوة في مكان هادئ، حاليا في هذه السنتين بدا هذا الشي يدخل للبصرة خاصة في هذه السنة الأخيرة توجد مجموعة كبيرة بدأت بهذا المجال”.

وأشارت جوان إلى رغبتها الجامحة في أن يكون مقهاها مكانا آمنا للنساء في البصرة قبل أن تفتتحه، فقالت “كنت أذهب لكثير المقاهي أقعد فيها أعرف ما هي الأشياء التي تضايقني، كيف أطلب، نظرات الويتر، هذه الأمور من عملت الكافية حاولت أجنبها، وعلمتها للشباب هم جيدين في عملهم لكن هذا الشي تجاوزناه لدرجة عند حضور البنات يكونون جدا مرتاحين، يرون أن صاحبة الكافية بنت وتوجد لمسات ويخبروني أن المكان واضحة انه يعود لفتاة، فيه لمسات لبنات”.