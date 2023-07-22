السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
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عراقيون يحاولون الاحتجاج عند سفارة الدنمارك بعد أنباء عن حرق المصحف

منذ 32 ثانية
مظاهرات في العراق رفضاً لإحراق المصحف الشريف

مظاهرات في العراق رفضاً لإحراق المصحف الشريف

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أفاد مصدر حكومي وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن قوات الأمن العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع لصد مئات المحتجين أثناء محاولتهم الوصول إلى السفارة الدنماركية في بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بعد أنباء عن حرق مصحف في الدنمارك.

وقع الحادث في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد بعد يومين من اقتحام متظاهرين مقر السفارة السويدية وإضرام النار فيها احتجاجا على مخطط لحرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

أدانت الحكومة العراقية الهجوم على السفارة السويدية لكنها طردت أيضا السفيرة السويدية احتجاجا على الخطط الرامية لحرق المصحف.

وبالأمس أضرم رجل في الدنمارك النار في كتاب يُعتقد أنه نسخة من القرآن في ميدان مقابل للسفارة العراقية في كوبنهاجن.

وتم بث الواقعة مباشرة على منصة فيسبوك من قبل مجموعة تطلق على نفسها اسم “الوطنيون الدنماركيون”. وظهر في التسجيل المصور الكتاب وهو يحترق في وعاء من ورق القصدير على الأرض بجوار العلم العراقي وكان هناك شخصان يقفان على مقربة ويتحدثان.

    المصدر :
  • رويترز

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