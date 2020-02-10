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عراك بين موالين ومعارضين للنظام الإيراني في لندن

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أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، اندلاع مواجهات بالأيدي بين موالين للنظام الإيراني ومعارضين قرب المركز الإسلامي في العاصمة البريطانية لندن والذي تموله طهران.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية، أن“المواجهات اندلعت عندما تجمعت مجموعة من معارضي النظام الإيراني، ورددت هتافات ضد النظام خارج المركز الإسلامي، حيث كان ينظم عدد من أنصار النظام الإيراني احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والأربعين للثورة“.

وأضافت الهيئة أن“الاشتباكات اندلعت بين المعارضين وأنصار النظام الإيراني خارج المركز الإسلامي شمال العاصمة لندن، ما أدى إلى تدخل قوات الشرطة لفض العراك“.

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ولم يتحدث موقع هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية عن وقوع إصابات بين صفوف المعارضين والموالين للنظام الإيراني.

ومن المقرر أن تحيي إيران والجماعات الموالية لها في العالم، يوم الثلاثاء، ذكرى الثورة التي قادها الخميني العام 1979، وأدت إلى سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي.

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