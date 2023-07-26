النيجر.. الحرس الرئاسي يحتجز الرئيس داخل القصر

قالت مصادر أمنية، الأربعاء، إن الحرس الرئاسي بالنيجر يحتجز الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي الذي تحاصره مركبات عسكرية.

وقالت عدة مصادر أمنية، إن بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.

وشاهد مراسل من رويترز عربات عسكرية تغلق مدخل القصر الرئاسي.

وذكرت المصادر الأمنية أنه تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر.

وقال مسؤول في الرئاسة إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرئيس محمد بازوم بالداخل.

ليس انقلاباً

من جانبه، قال أحد أقارب الرئيس في اتصال مع صحيفة “لوموند” الفرنسية إن الرئيس بازوم وزوجته “بخير وبصحة جيدة” وهما موجودان في المقر الرئاسي، مؤكدا أن ما يجري “ليس انقلابا”، لكنه توتر بسبب “مشكلة مع الحرس الرئاسي”، دون مزيد من التفاصيل.

كما قال مصدر عسكري إقليمي، إن المتمردين الذين يوقفون الرئيس لا يزال عددهم غير معروف، فيما قال مصدر آخر مقرب من الرئاسة لمجلة “جون أفريك” إن بازوم “سليم ومعافى” و”يتفاوض” مع الجنود المعنيين.