الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عرض أجور جديد يدفع سائقي الحافلات الى تعليق إضرابهم في لندن

منذ 14 دقيقة
بريطانيا

بريطانيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت نقابة عمالية الاثنين 26 أيلول، أنّ آلافًا من سائقي الحافلات في لندن كان مقرّرًا أن يضربوا عن العمل في الرابع من تشرين الأول، علّقوا خطط الإضراب بعدما حصلوا على عرض أجور جديد.

وقال “ستيف ستوكويل”، المسؤول الإقليمي لنقابة يونايت، في بيان “في أعقاب مفاوضات مكثفة قُدم عرض جديد، وباعتبار ذلك عملًا نابعًا من حسن النية، عُلّق الإجراء الخاص بالإضراب المزمع”.

واعتزم أكثر من ألفي سائق في شركة أريفا لتشغيل الحافلات الإضراب عن العمل في الرابع من أكتوبر تشرين الأول في لندن، لكن بعد مفاوضات جديدة، قالت النقابة إن أعضاءها سيدلون الآن بآرائهم في عرض الأجور الجديد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الاحتجاجات في طهران
إنتفاضة إيران
حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات في إيران
حسين نوري الهمداني
إنتفاضة إيران
مرجع ديني بإيران يحث السلطات على "الإصغاء لمطالب الشعب"
ليز تراس
تراس تشكر ولي العهد السعودي لدوره بتحرير أسرى بريطانيين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

أجسام مضيئة فوق سماء لبنان
بالفيديو: أجسام غريبة فوق عدد من المناطق اللبنانية
الليرة
كيف ستصبح رواتب موظفي القطاع العام بعد إقرار الموازنة؟
وزير الطاقة ​وليد فياض
بُشرى من فياض: قد نصل إلى تغذية بين 8 و10 ساعات