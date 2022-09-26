عرض أجور جديد يدفع سائقي الحافلات الى تعليق إضرابهم في لندن

أعلنت نقابة عمالية الاثنين 26 أيلول، أنّ آلافًا من سائقي الحافلات في لندن كان مقرّرًا أن يضربوا عن العمل في الرابع من تشرين الأول، علّقوا خطط الإضراب بعدما حصلوا على عرض أجور جديد.

وقال “ستيف ستوكويل”، المسؤول الإقليمي لنقابة يونايت، في بيان “في أعقاب مفاوضات مكثفة قُدم عرض جديد، وباعتبار ذلك عملًا نابعًا من حسن النية، عُلّق الإجراء الخاص بالإضراب المزمع”.

واعتزم أكثر من ألفي سائق في شركة أريفا لتشغيل الحافلات الإضراب عن العمل في الرابع من أكتوبر تشرين الأول في لندن، لكن بعد مفاوضات جديدة، قالت النقابة إن أعضاءها سيدلون الآن بآرائهم في عرض الأجور الجديد.