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عرض من سوديك للاستحواذ على أوراسكوم العقارية

منذ ساعتين
شركة سوديك

شركة سوديك

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قالت أوراسكوم للتنمية مصر، الثلاثاء، إنها تلقت عرضا مبدئيا غير ملزم من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) للاستحواذ علي كامل أسهم شركة أوراسكوم العقارية التابعة لأوراسكوم للتنمية.

وقالت أوراسكوم في بيان إن عرض الشراء غير الملزم يتضمن سعر شراء إرشادي ومبدئي 2.46 مليار جنيه مصري (125 مليون دولار) لإجمالي 100 بالمئة من أسهم رأس مال شركة أوراسكوم العقارية.

تمتلك أوراسكوم للتنمية مصر 70 بالمئة من إجمالي رأسمال أوراسكوم العقارية، بينما سوديك مملوكة بنسبة 85.5 بالمئة لشركتي الدار الإماراتية للتطوير العقاري والقابضة في أبوظبي.

ويخضع العرض لاستيفاء عدد من الشروط منها استكمال إجراءات فحص شامل نافي للجهالة على الشركة المنوطة بالعرض، وموافقات شركة أوراسكوم للتنمية مصر وموافقات جميع الجهات الحكومية المختصة.

وقالت أوراسكوم للتنمية إن مجلس إدارتها وافق على أن يتيح لشركة سوديك إجراء الدراسات النافية للجهالة المطلوبة بشكل حصري طبقا لما هو متفق عليه، كما فوض إدارة الشركة للتفاوض على الصفقة.

وأضافت أنه تم تفويض المجموعة المالية هيرميس من قبل جميع مساهمي شركة أوراسكوم العقارية للاضطلاع بدور المستشار المالي.

    المصدر :
  • رويترز

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