الأثنين 3 رجب 1445 ﻫ - 15 يناير 2024 |
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عرقلة 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال إثر ضربات على الحوثيين

منذ ساعتين
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)

البحر الأحمر (أ ف ب)

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أدى التصعيد في المنطقة إلى عرقلة ما لا يقل عن أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال مطلع الأسبوع، بعد أن شنت القوات الأميركية والبريطانية عشرات الضربات الجوية على قوات الحوثيين.

ووفقًا لبيانات تتبع السفن من إل.إس.إي.جي، تم تحميل ناقلات الغارية والحويلة والنعمان في رأس لفان في قطر، وكان من المفترض أن تتجه إلى قناة السويس، لكنها توقفت قبالة ساحل عمان في 14 يناير/ كانون الثاني. وتوقفت الركيات يوم 13 يناير/ كانون الثاني في طريقها بالبحر الأحمر.

فيما لم يصدر مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر أي تعليق أو تأكيد.

    المصدر :
  • رويترز

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