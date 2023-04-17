عروض وساطة ودعوات لوقف القتال في السودان

كثفت دول عربية ودول مجاورة ومنظمات إقليمية جهودها من أجل التوسط لوقف القتال الدائر في السودان.

وعرضت مصر الوساطة، كما أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالين مع البرهان وحميدتي ودعا إلى إنهاء التصعيد العسكري. وأكد الوزير دعوة الرياض للتهدئة.

ودعت الولايات المتحدة والصين وروسيا ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى إنهاء فوري للأعمال القتالية التي تهدد بتفاقم حالة عدم الاستقرار في منطقة تشهد توترا بالفعل.

ورد السودان على هذه الدعوات بالقول في خطاب أمام الجامعة العربية إنه يتعين السماح للسودانيين بالتوصل لتسوية داخلية دون تدخل من المجتمع الدولي.

وقالت القوات المسلحة السودانية على صفحتها على فيسبوك “لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت ميليشيا حميدتي المتمردة” وطلب الجيش من الجنود المنتدبين لدى قوات الدعم السريع أن يحضروا لوحدات الجيش القريبة، مما قد يؤدي إلى استنزاف صفوف قوات الدعم السريع إذا امتثلوا للأمر.