عزل القوات الروسية.. استراتيجية أوكرانيا لاستعادة خيرسون

استخدمت أوكرانيا ما أرسله إليها الغرب من أنظمة صاروخية بعيدة المدى لإلحاق أضرار بالغة بثلاثة جسور فوق نهر دنيبرو في الأسابيع القليلة الماضية، مما جعل من الصعب على روسيا إمداد قواتها على الضفة الغربية.

وقالت المخابرات البريطانية إن الاستراتيجية بدأت في عزل القوات الروسية في إقليم خيرسون.

وأضافت في إفادة للمخابرات “الجيش الروسي التاسع والأربعين المتمركز على الضفة الغربية لنهر دنيبرو ضعيف للغاية على ما يبدو حاليا”.

وباتت مدينة خيرسون الآن معزولة تقريبا عن بقية الأراضي التي تحتلها روسيا.

وذكرت المخابرات البريطانية أن “خسارة خيرسون ستقوض بشدة محاولات روسيا تصوير الاحتلال على أنه ناجح”.

وأدت غارة أوكرانية أمس الأربعاء على جسر أنتونيفسكي، وهو الجسر الوحيد الذي يمتد إلى مدينة خيرسون، إلى إغلاقه أمام حركة السير. وأجبر ذلك روسيا على تسيير عبارات قالت إن مسارها سيتغير باستمرار لأسباب أمنية.

وكتب أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على تويتر أن روسيا تركز “أقصى عدد من القوات” في اتجاه إقليم خيرسون، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس زيلينسكي، إن روسيا تجري “إعادة انتشار هائلة” للقوات من الشرق إلى الجنوب فيما يشير إلى تحول استراتيجي من الهجوم إلى الدفاع.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس أن أجهزة الأمن الروسية كشفت مجموعة من العملاء الأوكرانيين في خيرسون واتهمتهم بتلقي أموال لنقل إحداثيات القوات الروسية هناك إلى أوكرانيا بهدف استهدافها بالمدفعية.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ستعيد يوما ما بناء جسر أنتونيفسكي فوق نهر دنيبرو بالإضافة إلى معابر أخرى في المنطقة.

وقال في خطاب ألقاه مساء أمس الأربعاء عشية الاحتفال بيوم الدولة السنوي لأوكرانيا “نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم استغلال قوات الاحتلال لأي مزايا لوجستية في بلادنا”.

وقال أوليكسي جروموف العضو البارز في هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في إفادة صحفية اليوم الخميس إن للجسر أهمية كبيرة بالنسبة للجهود الدفاعية الروسية ومساعي أوكرانيا الهجومية.

وأضاف جروموف “لقد ضربنا مرارا جسر أنتونيفسكي… هناك أضرار جسيمة في هيكل الجسر”.

في الوقت ذاته، تواصل روسيا شن ضرباتها اليومية على أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقال حاكم إقليمي إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم صاروخي روسي على مدرسة طيران في مدينة كروبيفنيتسكي بوسط أوكرانيا اليوم الخميس.

كما يدور قتال عنيف في شرق أوكرانيا، حيث تحاول روسيا فرض سيطرتها الكاملة على منطقة دونباس الصناعية.

وأكدت أوكرانيا في وقت متأخر أمس الأربعاء أن القوات الروسية استولت على محطة فولهيرسك لتوليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والتي تعود إلى الحقبة السوفيتية، وهي ثاني أكبر محطة في أوكرانيا، فيما يعد أول مكسب كبير لموسكو في دونباس منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وقللت كييف من أهمية هذه الانتكاسة.