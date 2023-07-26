عسكريون في النيجر يعلنون عزل الرئيس وإغلاق الحدود

أعلنت مجموعة من العسكريين عبر التلفزيون الوطني في النيجر في ساعة متأخرة من (الأربعاء 26-7-2023) عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وذلك بعد ساعات من احتجازه في القصر الرئاسي.

وتلا العسكريون بيانا تضمن إعلان إغلاق الحدود وفرض حظر تجوال في أنحاء البلاد.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن عبر عن “الدعم الأمريكي الراسخ” في اتصال هاتفي يوم الأربعاء مع رئيس النيجر محمد بازوم الذي احتجزه الحرس الرئاسي داخل قصره.

وأضافت الوزارة أن بلينكن شدد “على أن الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية بين الولايات المتحدة والنيجر تعتمد على استمرار الحكم الديمقراطي واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان”.