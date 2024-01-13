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عشرات الشهداء بغارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 13 - يناير - 2024 2:09 مساءً
آثار الدمار في غزة

آثار الدمار في غزة

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أفادت مصادرُ فلسطينية بانتشال جثامين 20 شخصا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج بمدينة غزة فجر السبت.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 10 فلسطينيين على الأقل، بينهم أطفال، وإصابة آخرين، بقصف جوي إسرائيلي لمنزل يؤوي نازحين شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى أكثر من 23 ألفا والجرحى إلى أكثر من 60 ألفا من جراء القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب.

في كل يوم، يؤدي إطلاق إسرائيل للصواريخ والمدفعية والقذائف إلى إنتاج صور جديدة لمعاناة الفلسطينيين وخسائرهم في قطاع غزة.

وقد أدى القتال إلى نزوح جميع السكان تقريباً، وتكدس معظمهم في أقصى جنوب المنطقة.

ويخشى العديد من السكان الذين فروا من عدم السماح لهم بالعودة أبدا، أو إذا سمحوا بذلك، فإن أحيائهم ستكون غير صالحة للسكن.

    المصدر :
  • وكالات

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