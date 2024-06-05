عشرات القتلى في هجوم بشرق الكونغو

عناصر من الجيش في الكونغو - أرشيفية

قتلت جماعة يشتبه في أنها إسلامية متمردة تتمركز بإقليم شمال كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية 16 شخصا على الأقل، حسبما قال مسؤول مسؤول محلي اليوم الأربعاء.

وبدأت جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة” الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية كحركة تمرد في أوغندا لكنها تعمل من غابات شرق الكونغو منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وقال فابيان كاكولي فيريرو المسؤول في الإدارة المحلية بالإقليم لرويترز “نعتقد أن الهجوم شنته القوات الديمقراطية المتحالفة التي استغلت رحيل الجيش من المنطقة وجاءت وقتلت السكان”.

وأضاف أن الضحايا لاقوا حتفهم بعدما تعرضوا للاعتداء بالمناجل وهم في منازلهم أو في الحقول، وأن بعضهم قتلوا أثناء محاولتهم الفرار.