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عشرات القتلى من الجيش النيجيري في اشتباكات بولاية دلتا

منذ 14 دقيقة
الجيش النيجري

الجيش النيجري

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أعلن متحدث باسم الجيش النيجيري اليوم السبت أن 16 عسكريا قُتلوا بعد أن حاصرتهم مجموعة من الشبان الأسبوع الماضي بينما كانوا يحاولون إخماد اشتباكات اندلعت في ولاية دلتا المنتجة للنفط بجنوب البلاد.

وقال البريجادير جنرال توكور جوساو في بيان إن أفراد الكتيبة البرمائية 181 كانوا يحاولون السيطرة على صراع اندلع في منطقة أوكوما عندما قُتلوا يوم الخميس.

وأضاف جوساو “تعرض فريق الدعم بقيادة آمر الكتيبة للهجوم أيضا” ما أدى إلى مقتله مع ثلاثة ضباط آخرين و12 جنديا.

وذكر جوساو أن وزير الدفاع أمر بإجراء تحقيق فوري والقبض على المتورطين.

وقال “حتى الآن، اعتقلت (السلطات) عددا قليلا من الأفراد، وتُتخذ الخطوات اللازمة لكشف الدافع وراء الهجوم”.

وتشهد مناطق ولاية دليا اشتباكات متكررة، ويكون بعضها دمويا، بسبب الخلاف على الأرض أو المطالبات بالتعويض عن تسرب النفط التي تتسبب فيه الشركات.

    المصدر :
  • رويترز

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