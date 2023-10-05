عشرات القتلى والجرحى.. مسيرات تستهدف حفل تخريج في الكلية الحربية في حمص

هزت انفجارات ضخمة مبنى الكلية الحربية في مدينة حمص شمال سوريا، بعد انتهاء حفل تخرج طلاب ضباط من الكلية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن معلومات أفادت بحضور وزير الدفاع علي محمود عباس حفل التحرج، فيما لم يصدر أي تأكيد من مصدر رسمي.

وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 7 وإصابة أكثر من 20 ضابط سوري بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة، خلال عرض تخريج الكلية الحربية، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المشفى العسكري.

فيما أكد شهود عيان أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين من الكلية الحربية في حمص إلى المشفى العسكري بعد استهدافها بمسيرة أثناء مراسم تخريج الطلاب الضباط.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها، إنه “إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة”

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

وأوضح البيان إن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً”.

ولم يذكر البيان هوية الضباط الذين قتلوا في الهجوم.