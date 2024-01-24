عشرات القتلى ومئات الجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على خان يونس

كشف مصدر طبي فلسطيني أن 50 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب 120 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فقد استشهد 3 نازحين وأصيب اثنان آخران، في قصف إسرائيلي أمام البوابة الشمالية لمقره في خان يونس.

يذكر أن الهلال الأحمر أكد يوم -أمس الثلاثاء- أن مدفعية الاحتلال استهدفت الطابق الرابع لمقره في المدينة، التي تتعرض لقصف عنيف أوقع عشرات الشهداء خلال الساعات الماضية.

وفي تقرير نشرته “الجزيرة” أكد مراسلها، استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على محيط مستشفى ناصر وسط خان يونس. كما نفذ جيش الاحتلال أحزمة نارية على المناطق الغربية من مدينة رفح.

وسقط شهداء إضافة لمصابين عقب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي نازحين داخل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، وبحسب ذات التقرير فإن المدرسة المستهدفة تقع بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وحسب مصادر طبية، فإن حالة معظم المصابين خطيرة في ظل قلة الكوادر وشح المواد الطبية اللازمة.

كما تحدث التقرير عن قصف مدفعي إسرائيلي في محيط المسجد الكبير وسط خان يونس.

وفي السياق ذاته، حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من أن المدنيين الجرحى في خان يونس لن يتمكنوا من الوصول إلى الرعاية الفورية أو الطارئة، مع اشتداد القصف واقترابه من المناطق المحيطة بمستشفى ناصر.

وقالت إن المستشفى يمثّل أحد آخر مستشفيين في جنوبي غزة، قادرين على معالجة المصابين بإصابات بليغة.

وأعربت المنظمة عن قلقها الشديد على سلامة الموجودين داخل مستشفى ناصر، داعية إلى حمايتهم جميعا، والسماح لهم بالمغادرة إذا أرادوا.

ويذكر أن وزارة الصحة في غزة كانت حذّرت أمس من أن سقوط الشظايا بمباني المستشفى، يعرض حياة المرضى والطواقم الطبية والنازحين للخطر الشديد.

وأضافت أن الاحتلال يضع مجمع ناصر الطبي، ومستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني بدائرة الخطر الداهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة للجزيرة إن الوضع داخل مجمع ناصر ومستشفى الأمل “معقد وكارثي للغاية”. وأوضح أنه لا إمكانية حاليا لدخول سيارات الإسعاف إلى المجمع والمستشفى، وأشار إلى أن كثافة النيران تمنع نقل الجرحى من مجمع ناصر إلى المستشفى الميداني الأردني.

ويذكر أن إسرائيل تشن لليوم 110 حربا مدمرة على غزة أدّت لاستشهاد 25 ألفا، و490 فلسطينيا، وإصابة 63 ألفا و354 آخرين، وفقا لبيانات أمس من وزارة الصحة بالقطاع، التي تقول إن أغلب الضحايا أطفال ونساء.







