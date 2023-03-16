عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند أبوابه الخارجية وتدقق فيها.

ويأتي هذا الاقتحام، وسط دعوات مقدسية لتكثيف الرباط والمشاركة الواسعة في حملة الفجر العظيم غدًا الجمعة، لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية واقتحامات المستوطنين المتزايدة وما يتخللها من أداء طقوس تلمودية.

يذكر أنّ جماعات المستوطنين المتطرفة، تُطالب بمضاعفة أعداد المقتحمين للأقصى خلال عيد “الفصح” العبري، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان ما بين 6-12 نيسان/أبريل المقبل.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت، لسلسلة من الانتهاكات والاقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.