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عشرات المفقودين إثر غرق سفينة إندونيسية في جزيرة بورنيو

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أفادت تقارير إعلامية نقلا عن هيئة البحث والإنقاذ الإندونيسية، الجمعة، بأن قارب صيد إندونيسيا غرق قبالة إقليم كاليمانتان الجنوبي على جزيرة بورنيو، وأن عشرات الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

ونقل موقع “كومباس دوت كوم” عن الهيئة القول إنه يُعتقد أن القارب كان يقل 37 شخصا، عُثر على أربعة منهم وقد لفظوا أنفسهم بينما نجا اثنان.

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وتابع “ما يزال 31 شخصا، من أصل 37 شخصا كانوا على متن القارب، في عداد المفقودين”، فيما لم يعرف بعد سبب غرق قارب الصيد، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وتعد جزيرة بورنيو ثالث أكبر جزيرة في العالم والأكبر في آسيا، وتقع ضمن أرخبيل الملايو في مجموعة جزر سوندا الكبرى.

 

المصدر سكاي نيوز عربية

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