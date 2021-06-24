الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عشرات المفقودين في انهيار مبنى سكني بولاية فلوريدا

24 - يونيو - 2021
قتيل وعشرات المفقودين في انهيار مبنى سكني بفلوريدا

مشهد من انهيار مبنى سكني بفلوريدا

A A A
طباعة المقال

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن عشرات الأشخاص لا زالوا في عداد المفقودين بعد انهيار أجزاء من مبنى سكني شمال ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وقالت سالي هيمان مفوضة مقاطعة ميامي ديد لشبكة “سي بي إس نيوز”، إن 51 من سكان المبنى لا يزالون في عداد المفقودين.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن هيمان، أن البعض “ركضوا على السلالم وغادروا بأنفسهم”، وأضافت أنهم “في عداد المفقودين لأنهم لم يُسمع عنهم، أو لم يتصلوا بالعائلة أو الأصدقاء ليقولوا إنهم بخير”.

وأكد تشارلز بوركيت عمدة بلدة سيرفسايد حيث وقع الحادث، إن شخصين نقلا إلى المستشفى، وتوفي أحدهما.

وأعلن مساعد رئيس الإطفاء في المقاطعة راي جاد الله، أن 10 أشخاص تلقوا العلاج في موقع الانهيار.

وتعمل العشرات من وحدات الإنقاذ للمساعدة في الوصول إلى السكان المحاصرين.

وتقول المحطة المحلية لشبكة “سي بي إس”، إن البعض قد يكونوا عالقين بين الأنقاض، مضيفة أن رجال الإطفاء استخدموا سلالم محمولة على شاحنات للوصول إلى الأشخاص العالقين على الشرفات، وقاموا أيضا بتفتيش طابق تلو الآخر.

فريق الإنقاذ والإطفاء في مقاطعة ميامي ديد، قال في تغريدة على “تويتر”، إنه أنقذ 35 من سكان المبنى تم علاج 10 منهم، في حين نقل اثنان إلى مستشفيات محلية في المنطقة.

وقال رجل تم إجلاؤه من فندق قريب: “المبنى، أحد هذه المباني الضخمة ذهب! ذهب بأكمله. يا إلهي. هذا أكثر شيء مجنون رأيته في حياتي”.

    المزيد من أخبار العالم

    فولوديمير زيلينسكي
    زيلينسكي يحذر: لن نقبل أبداً إعادة توربينات نورد ستريم إلى ألمانيا
    إطلاق نار بمركز تسوق بأميركا
    مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار بمركز تسوق في الولايات المتحدة
    محتجون يقتحمون القصر الرئاسي في سريلانكا - رويترز
    سريلانكا تفرض حالة الطوارئ... والاعتصامات باقية إلى أجل غير مسمّى!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء اليوم؟