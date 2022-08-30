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عشرات المليارات.. صناعة الغاز والكهرباء في بريطانيا قد تحقق فائض أرباح "قياسي"

منذ 11 دقيقة
شركة الغاز البريطانية

شركة الغاز البريطانية

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ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الثلاثاء إن وزارة المالية البريطانية تقدًر أن منتجي الغاز والكهرباء في البلاد قد يحققون فائض أرباح يصل إلى 170 مليار جنيه استرليني أي ما يعادل (198 مليار دولار) على مدار العامين القادمين.

وتواجه أوروبا زيادات ضخمة في فواتير الكهرباء مدفوعة بارتفاعات حادة في أسعار الغاز بينما تزيد الحرب في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية على روسيا المخاوف بشأن أمن إمدادات الغاز.

وأشارت بلومبيرغ إلى تحليل للخزانة البريطانية غير منشور يظهر أن حوالي 40 بالمئة من فائض الأرباح سيعود إلى منتجي الكهرباء.

ولم ترد الخزانة البريطانية على الفور على طلب للتعقيب.

وأعلنت الحكومة البريطانية بالفعل عن ضريبة قدرها 25 بالمئة على فائض أرباح منتجي النفط والغاز في بحر الشمال.

وعند الإعلان عن تلك الخطوة في مايو أيار، قالت الحكومة أيضا أنها ستدرس ضريبة مماثلة على شركات إنتاج الكهرباء لكن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون ترك أي قرار بشأن ذلك لسلفه الذي من المنتظر تسميته الأسبوع القادم.

    المصدر :
  • رويترز

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