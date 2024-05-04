عشرات المهاجرين يصلون إلى إنجلترا على متن زورقين من فرنسا

وصل عشرات المهاجرين في زورقين إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا (السبت 4-5-2024)، وهم الأحدث ضمن الآلاف من طالبي اللجوء الذين عبروا القنال الإنجليزي قادمين من فرنسا هذا العام.

تمايل القاربان فوق أمواج القنال الإنجليزي في الصباح وأبحرا في مضيق دوفر الذي يفصل بين فرنسا وبريطانيا، وتبعتهما سفينة تابعة للبحرية الفرنسية حتى وصلتا إلى المياه الإنجليزية.

ونقلت سفينة تابعة لحرس الحدود البريطاني قبالة دوفر الركاب، ومعظمهم من الذكور وكان بعضهم يرتدون سترات نجاة برتقالية ويلوحون بأيديهم.

ويبرز وصول اللاجئين الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فيما يتعلق بتعهده بمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية و”إيقاف القوارب” قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا العام.

وارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى بريطانيا هذا العام إلى مستوى قياسي تجاوز 8000 حتى الآن بعد قدومهم إلى أوروبا على متن قوارب صغيرة فرارا من الحروب أو الجوع في بلدانهم.

ويأمل سوناك في أن تؤدي سياسته الرائدة المتعلقة برواندا، وتتضمن ترحيل من يصلون إلى بريطانيا دون إذن إلى الدولة الأفريقية، إلى ردع المهاجرين عن عبور القنال. وتوفي خمسة مهاجرين الشهر الماضي في هذه الرحلة.

وتسعى الحكومة إلى تسيير أولى الرحلات الجوية إلى رواندا خلال فترة تتراوح بين تسعة أسابيع و11 أسبوعا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية “هذا العدد غير المقبول ممن يواصلون عبور القنال (الإنجليزي) يوضح بالضبط سبب وجوب تدشين رحلات جوية إلى رواندا في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف “نواصل العمل بشكل وثيق مع الشرطة الفرنسية التي تواجه أعمال عنف واضطرابات متزايدة على شواطئها بينما تعمل بلا كلل لمنع هذه الرحلات الخطيرة وغير القانونية وغير الضرورية”.