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اعتراضاً على ظروف العمل.. موظفو متاحف الفاتيكان يبدؤون إجراء قانونياً غير مسبوق

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 12 - مايو - 2024 6:15 مساءً
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بدأ 49 موظفا في متاحف الفاتيكان نزاعا عماليا غير مسبوق بسبب ما يقولون إنها ظروف عمل غير عادلة وسيئة، وهو ما قد يؤدي إلى رفع دعوى قضائية محرجة ضد إدارة البابا فرنسيس.

وقالت المحامية لورا سجرو التي تمثل الموظفين إنهم أرسلوا عريضة إلى الهيئة التي تدير شؤون دولة الفاتيكان استنكروا فيها القواعد التي تسبب “ظروف عمل تضر بكرامة كل عامل وصحته”.

وأضافت سجرو أن هذه الظروف تشمل ساعات العمل الإضافية التي يتلقى فيها العاملون أجرا أقل وعدم كفاية إجراءات الصحة والسلامة.

وتابعت قائلة “العمال لم يقرروا هذا الإجراء إلا بعد أن ظلت جميع مطالبهم وطلباتهم غير ملباة على مدى سنوات”.

ولا يسمح بإنشاء النقابات في مدينة الفاتيكان.

ورفض متحدث باسم متاحف الفاتيكان التعليق.

وكانت صحيفة كورييري ديلا سيرا أول من أورد هذا النبأ اليوم الأحد.

ويعمل في متاحف الفاتيكان نحو 700 موظف إيطالي منذ سنوات.

ويمثل هذا التحرك القانوني الخطوة الرسمية الأولى في عملية تسوية إلزامية بموجب قانون الفاتيكان.

وفي حال فشل إجراءات التسوية، فيمكن بعد ذلك رفع الدعوى إلى محكمة بالفاتيكان.

    المصدر :
  • رويترز

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