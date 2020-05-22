عشر دول أوروبيّة “تأسف” لقرار واشنطن الانسحاب من اتفاقيّة “الأجواء المفتوحة”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعربت عشر دول أوروبية الجمعة عن “الأسف” إزاء قرار واشنطن الانسحاب من اتفاقية “الأجواء_المفتوحة”، مشيرة إلى أنّها تشارك الولايات المتحدة في “دواعي القلق” ذاتها حيال روسيا، وفق بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.

وقال البيان الذي وقعته 10 دول أعضاء في الاتحاد الاوروبي، بينها ألمانيا وبلجيكا واسبانيا وهولندا: “نأسف لإعلان الإدارة الأميركية نيتها الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة، رغم أننا نشاركها في دواعي القلق بخصوص تنفيذ الاتحاد الروسي أحكام الاتفاقية”.